В "Астана LRT" разъяснили причину приостановления пригородных маршрутов

В настоящее время все пригородные маршруты курсируют на линии согласно графику

24 декабря ограничение на выезд было действительно по всем направлениям из города, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт столичного акимата со ссылкой на пресс-службу ТОО "Астана LRT".

Вечером 24 декабря в 19:20 в связи с погодными условиями по решению АО НК "Казавтожол" и МПС Астаны был закрыт выезд на трассу Астана – Павлодар для грузового и общественного транспорта,

"Позднее, в 20:25 ограничение для данного вида транспорта было установлено на всех направлениях из Астаны. В связи с чем было приостановлено движение всех пригородных маршрутов. В целях безопасности оповещение по закрытию трасс было произведено департаментом по чрезвычайным ситуациям Астаны. Оповещение о приостановлении движения маршрутов также было дано на официальном сайте ТОО "Астана LRT", в социальных сетях, через приложение Smart Astana и через инфотабло, установленных на остановках города", – говорится в сообщении компании.

В целом маршрутные автобусы Астаны начинают подготовку к зиме с августа и завершают ее в сентябре. Все автобусы, обслуживающие пригородные маршруты, соответственно, прошли подготовку и готовы к эксплуатации в зимнее время. Решение о приостановлении движения пригородных маршрутов было принято только в связи с закрытием трасс. Движение пригородных маршрутов было восстановлено на следующий день в 09:15. В настоящее время все пригородные маршруты курсируют на линии согласно графику

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