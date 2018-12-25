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В "Астана LRT" разъяснили причину приостановления пригородных маршрутов

В настоящее время все пригородные маршруты курсируют на линии согласно графику

Фото : astana.gov.kz25 декабря 2018, 14:20

24 декабря ограничение на выезд было действительно по всем направлениям из города, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт столичного акимата со ссылкой на пресс-службу ТОО "Астана LRT".

Вечером 24 декабря в 19:20 в связи с погодными условиями по решению АО НК "Казавтожол" и МПС Астаны был закрыт выезд на трассу Астана – Павлодар для грузового и общественного транспорта,

"Позднее, в 20:25 ограничение для данного вида транспорта было установлено на всех направлениях из Астаны. В связи с чем было приостановлено движение всех пригородных маршрутов. В целях безопасности оповещение по закрытию трасс было произведено департаментом по чрезвычайным ситуациям Астаны. Оповещение о приостановлении движения маршрутов также было дано на официальном сайте ТОО "Астана LRT", в социальных сетях, через приложение Smart Astana и через инфотабло, установленных на остановках города", – говорится в сообщении компании.

В целом маршрутные автобусы Астаны начинают подготовку к зиме с августа и завершают ее в сентябре. Все автобусы, обслуживающие пригородные маршруты, соответственно, прошли подготовку и готовы к эксплуатации в зимнее время. Решение о приостановлении движения пригородных маршрутов было принято только в связи с закрытием трасс. Движение пригородных маршрутов было восстановлено на следующий день в 09:15. В настоящее время все пригородные маршруты курсируют на линии согласно графику


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