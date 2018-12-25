Прокуратура Астаны рассказала, как налаживает обратную связь с населением

Принятые меры позволили снизить количество поступивших в прокуратуру обращений на 8%.

Прокуратура Астаны рассказала о том, что принимает системные меры для исполнения задач, заложенных в Послании главы государства народу Казахстана, где отмечена важность получения качественных ответов на обращения граждан, а также взаимодействия государственных органов и населения в обеспечении верховенства закона, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Основными критериями при приеме граждан определены: доступное разъяснение порядка рассмотрения обращений в органах прокуратуры и ориентирование на обращение непосредственно в госорган, в компетенцию которого входит разрешение интересующих гражданина вопросов.

"Для этого сформирован единый справочник госорганов, с указанием контактов должностных лиц, ответственных за прием обращений. Дежурный прокурор только после получения подтверждения о принятом в госоргане заявлении, снимает данный вопрос с контроля. Таким образом, уже на стадии приема граждан сокращается излишняя переписка с госорганами в виде перенаправления обращений по компетенции", - отметили в прокуратуре.

Далее. Был пересмотрен порядок личного приема граждан руководством. Теперь прокурор города ведет прием два раза в неделю, а его заместители, прокуроры районов и их заместители – ежедневно.

В результате, число принятых на личном приеме граждан выросло на 46% (с 1 526 до 2 225).

Также прокуратурой внедрена практика ежеквартального проведения на площадке филиала партии "Нұр Отан" личного приема граждан руководством органов полиции, государственных доходов, юстиции, акимата и городского филиала Нацбанка.

Особенность мероприятия заключается в том, что уполномоченные органы на одной площадке комплексно, по принципу "Народной канцелярии", подходят к проблемным вопросам жителей столицы.

Всего по такому принципу принято свыше 100 человек. По 19 обращениям даны разъяснения, десять разрешены на месте. Обращения, требующие дополнительного рассмотрения, взяты на контроль первых руководителей госорганов.

"Все эти меры позволили снизить количество поступивших в прокуратуру обращений на 8% (с 20 995 до 19 556), а также сократить на 10% (с 7 561 до 6 877) число перенаправленных в другие ведомства обращений", - резюмировали в столичной прокуратуре.

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