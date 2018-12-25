Все общественные объединения ММА Казахстана стали одной организацией

Президентом новой организации стал Галимжан Есенов

"Федерация смешанного боевого единоборства ММА Казахстана", "Национальная Федерация смешанных единоборств, Панкратиона и Грэплинга", "Федерация NOMAD MMA" на внеочередной отчетно-выборной республиканской Конференции приняли решение об объединении в единую организацию, президентом которой избран Галимжан Есенов, сообщил министр культуры РК Арыстанбек Мухамедиулы на странице в Facebook.

"Я выражаю ему благодарность за то, что он откликнулся на наше предложение. Галимжан Шахмарданович долгое время возглавляет Федерацию шахмат и в этой сфере у нас большие успехи - особенно у девушек, которые занимают лидирующие позиции в мировом рейтинге; является вице-президентом Казахстанской федерации триатлона, а также - организатором "Алматы Марафон. Для нас важно продвигать спорт системно. Как вы знаете, мы создали Ассоциацию боевых искусств, которую возглавил известный общественный и государственный деятель Карим Масимов", - сказал министр.

По информации главы ведомства, в 2022 году поставлена задача провести объединённые игры под эгидой международной конвенции "СпортАккорд". Поэтому в министерстве начали работу по усилению национальных видов спорта, Олимпийских играх, а боевым видам спорта доставалось меньше внимания.

"Теперь пришло время перезагрузки. Для этого мы усилили руководящий орган, начинаем вместе двигаться к новым целям и высоким достижениям. Поздравляю всех специалистов и любителей ММА и уверен, что новое объединение с приходом Галимжана Есенова станет втройне сильней, авторитетней и эффективней в этом динамично развивающемся виде единоборств, в том числе и на мировой арене", - добавил он.

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