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В Астане участились случаи мошенничеств при покупке авто на сайтах

Помимо обмана на сайтах, мошенники придумали новую схему обмана – розыгрыш автомобиля.

Фото : АвтоСреда25 декабря 2018, 15:41

Департамент полиции города Астаны предупреждает об участившихся случаях мошенничества при покупке автомашин посредством интернет-сайтов, в том числе kolesa.kz, передает Zakon.kz.

Схема обмана покупателей проста: выбрав машину по объявлению, размещенному на сайте, потенциальный покупатель выходит на продавца, который после оговоренных условий покупки, просит отправить на Qiwi-кошелек определенную сумму. Получив деньги "продавец" отключает телефоны и пропадает из поля видимости покупателя. В результате потерпевший остается без машины и крупной суммы денег.

Помимо обмана на сайтах, мошенники придумали новую схему обмана – розыгрыш автомобиля. С неизвестного номера приходит sms-сообщение от компании Samsung, которое сообщает, что Вы выиграли автомобиль конкретной марки - "Shevrolet Niva". По условиям, выигравший должен внести определенную сумму, после чего можно узнать информацию о месте получения приза. Для этого нужно только перечислить деньги на Qiwi- кошелек. После того, как легковерные граждане перечисляли установленную сумму, сотовый телефон отключался и лотерея заканчивалась.


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