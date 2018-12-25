Менять не форму, а повышать кадровый потенциал полицейских предложили в Генпрокуратуре

Следующий 2019 год станет ключевым для реформы системы органов полиции.

Менять не форму полицейских, а повышать их профессиональный потенциал предложил заместитель председателя комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК Бахыт Абишев, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Мы сейчас занимаемся цифровизацией уголовного процесса, ведем реформу. Если основательно не проведем, у нас ничего не получится, к сожалению. Нужно подходить к этим вопросам очень четко. Мы проехали все регионы, посмотрели в удаленных поселках отделы полиции. Во многих регионах, к сожалению, кадровый потенциал очень низкий. Поэтому нам сейчас предстоит, в первую очередь, не форму менять, мне кажется, а направлять средства на повышение потенциала, заново переобучивать", - сказал Бахыт Абишев, выступая на конференции по вопросам прозрачности деятельности правоохранительных органов.

Он также коснулся вопроса повышения заработной платы полицейских.

"Понятно, что нужна материальная база, нужно заработную плату поднимать. У следователя, работающего круглые сутки, неимоверная нагрузка при небольшой зарплате. Мне кажется, что это не совсем верно. Следующий 2019 год станет ключевым для реформы системы органов полиции. Поэтому, думаю, через такие обсуждения госорганы вместе с общественностью должны поднимать и реализовывать (подобные вопросы - прим. авт.)", - добавил Бахыт Абишев.

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