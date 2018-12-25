Робот-уборщик NOMAD для аэропорта Астаны

Якутский стартап вырос в казахстанскую компанию по производству сверхсовременных роботов-уборщиков.

Программа международной акселерации Startup Kazakhstan, реализуемая Tech Garden при поддержке Правительства РК, дала шанс десяткам инновационных проектов превратиться в перспективный бизнес. Она охватывает все страны СНГ, привлекая лучшие умы для развития высокотехнологичного производства в Казахстане. Участники Startup Kazakhstan получают инвестиции на развитие проекта, регистрируют юридическое лицо и платят налоги в Казахстане. Одним из участников программы стал стартап из Якутии со своим уникальным продуктом – роботом для промышленной уборки помещений.

"Участвуя в трехмесячной акселерации Tech Garden мы, во-первых, получили массу новых знаний и смогли довести своего робота до стадии, готовой к промышленной сборке. И во-вторых, нашли своего первого крупного заказчика", - говорит соавтор проекта Николай Потапов. Уже в январе 2019 года три робота будут переданы крупной клининговой компании ТОО "Под Ключ Cleaning", отвечающей за чистоту в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев в г.Астана.

"Мы заключили с этой компанией соглашение на 3 года, и уже в 2019-м произведем по ее заказу 100 машин. У компании большие амбиции и она намерена выйти с нашими роботами на рынок Центральной Азии", - рассказал автор проекта Иван Филиппов.

Полностью автономное устройство моет полы и самостоятельно ориентируется в пространстве, обходя людей, стены и другие препятствия. При этом робот экономно расходует воду, очищая ее во внутреннем резервуаре для повторного использования. В управление внесены элементы искусственного интеллекта, что позволяет нескольким NOMADам при работе в одном помещении не мешать друг другу. По мере необходимости машины сами отправляются на станцию для замены аккумулятора и воды.

"Стоимость робота - 2,5 млн. тенге. И это в разы дешевле японских или европейских аналогов при равных и даже более высоких технологических характеристиках", - говорит Николай Потапов.

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