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Произошли изменения в составе ХК "Сарыарка"

Стан карагандинской команды пополнил нападающий Александр Ремов.

Фото : НТ25 декабря 2018, 16:51

Хоккейный клуб "Сарыарка" объявил об изменениях в составе, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт клуба.

Как сказано в официальном сообщении, согласно договору обмена совершен двусторонний переход хоккеистов. В ХК "Молот-Прикамье" перешли защитник Александр Шикун и вратарь Александр Енюшин. Стан карагандинской команды пополнил нападающий Александр Ремов.

Ремов Александр Александрович, родился 7 июня 1994 года. Воспитанник хабаровской школы хоккея.

Свою карьеру в ВХЛ Александр начал в сезоне 2015/16 годов, сыграв за ХК "Химик" (г. Воскресенск) 37 матчей с показателями 15 (8+7) очков. В сезоне 2016/17 гг. защищал цвета ХК "Зауралье", где провел 45 игр и набрал 19 (6+13) очков.
В сезоне 2017/18 гг. играл за ХК "Молот-Прикамье", провел 22 встречи с показателями 15 (7+8) очков. В нынешнем сезоне 2018/19 гг. в ХК "Молот-Прикамье" Александр провел 24 матча и набрал 15 (4+11) очков.


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