Сейсмологи оценили ситуацию с извержением вулкана Этна

Этна является самым высоким действующим вулканом в Европе.

Ситуация, сложившаяся в результате нынешнего извержения вулкана Этна, оценивается как "относительно спокойная" и не представляет угрозы для населения, заявил РИА Новости представитель сицилийского центра Национального института геофизики и вулканологии Италии (Ingv) Борис Бенке.

Как сообщалось ранее, специалисты Ingv зафиксировали новое усиление активности Этны, которая проснулась в католический рождественский сочельник. Сейсмологи зарегистрировали более 150 подземных толчков различной силы в зоне знаменитого вулкана, расположенного на восточном побережье итальянского острова Сицилия близ города Катания. Наиболее мощный из них магнитудой 4,0 произошел в понедельник. Эпицентр землетрясения находился на глубине около 2 км от земной поверхности всего в 7 км от селения Рагална.

"Нынешняя ситуация представляется относительно спокойной. Разлом земной поверхности, где был сильный выброс вулканического пепла, расположен примерно на высоте 2700 метров над уровнем моря. Он весьма удален от населенных пунктов, поэтому угрозы для людей в настоящее время нет", - пояснил Бенке.

"Мы осуществляем постоянное наблюдение за Этной. И сейсмическая активность, и извержения сейчас продолжаются, хотя и не столь интенсивно, как в понедельник вечером. В ближайшее время, как только позволят погодные условия, наши коллеги отправятся непосредственно к месту извержения и оценят ситуацию на месте", - указал собеседник.

Бенке напомнил, что точно предсказать, как будет развиваться ситуация в ходе извержения вулкана, сопровождающегося колебаниями земной поверхности, очень трудно. Однако в настоящее время оснований для опасений нет. Вулканологи будут продолжать постоянный мониторинг ситуации.

По словам Бенке, в центр Ingv не поступала информация о пострадавших в результате нынешнего извержения Этны.

Из-за мощного выброса вулканического пепла в минувшие сутки на несколько часов была приостановлена работа международного аэропорта Фонтанаросса близ Катании и движение поездов по линии Мессина-Катания-Сиракузы. В настоящее время железнодорожное сообщение возобновлено, а аэропорт осуществляет прием четырех самолетов в час.

Вулканический пепел засыпал многие города и селения в провинции Катания, где сотрудники коммунальных служб убирают улицы и площади. По сообщениям СМИ, местные жители восприняли очередное извержение Этны спокойно, без паники, поскольку давно привыкли к периодическим проявлениям активности вулкана.

Зато озабоченность в связи с извержением Этны выразила ведущая ассоциации итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti. Руководство сицилийского отделения этой организации опасается, что вулканический пепел может, в частности, нанести серьезный ущерб крупным плантациям цитрусовых в провинции Катания.

Этна является самым высоким действующим вулканом в Европе, в июне 2013 года он был внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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