В Караганде мужчина разогревал топливный бак паяльной лампой и устроил пожар
С ожогами госпитализирован в больницу водитель автомобиля "MAN".
В Караганде на территории рынка "Шыгыс" загорелся грузовик, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
"25 декабря в 13:18 на территории рынка "Шығыс" произошло горение грузового автомобиля марки "MAN" на площади 8 кв.м. В результате пожара от температуры горения небольшие повреждения получили два грузовых автомобиля марки "Volvo" и "Scania". Пожар локализован в 13:32 и ликвидирован в 13:38", - говорится в сообщении.
С ожогами госпитализирован в больницу водитель автомобиля "MAN".
Предварительная причина пожара - разогрев топливного бака паяльной лампой.
На место пожара выезжали 23 человек личного состава и 5 единиц пожарной техники ДЧС Карагандинской области.
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Происшествие на рынке "Шыгыс" #Караганда ???? Причина возгорания – нагрев топливного бака паяльной лампой, в следствии чего произошёл взрыв. #екараганда #ekaraganda @ekar.kz #Караганда #Қарағанды #новости #события #происшествия #Казахстан #Kazakhstan #Абай #Сарань #Шахтинск #Жезказган #Балхаш #Темиртау
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