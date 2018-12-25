В Караганде мужчина разогревал топливный бак паяльной лампой и устроил пожар

С ожогами госпитализирован в больницу водитель автомобиля "MAN".

В Караганде на территории рынка "Шыгыс" загорелся грузовик, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

"25 декабря в 13:18 на территории рынка "Шығыс" произошло горение грузового автомобиля марки "MAN" на площади 8 кв.м. В результате пожара от температуры горения небольшие повреждения получили два грузовых автомобиля марки "Volvo" и "Scania". Пожар локализован в 13:32 и ликвидирован в 13:38", - говорится в сообщении.

С ожогами госпитализирован в больницу водитель автомобиля "MAN".

Предварительная причина пожара - разогрев топливного бака паяльной лампой.

На место пожара выезжали 23 человек личного состава и 5 единиц пожарной техники ДЧС Карагандинской области.

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