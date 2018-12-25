В Китае автобус протаранил толпу, погибли пять человек

О мотивах пока ничего не сообщается.

Пять человек, в том числе офицер полиции, погибли в китайской провинции Фуцзянь, где вооруженный ножом угонщик, направил захваченный автобус на группу стоящих на остановке пассажиров, сообщает РБК со ссылкой на газету China Daily.

По данным издания, в результате инцидента, который произошел в городе Лунъянь, 21 человек получил ранения.

Подозреваемый в нападении задержан полицией, сообщил изданию представитель местных властей. О мотивах его действий пока ничего не сообщается.

Ранее в странах Европы неоднократно происходили атаки, в ходе которых террористы направляли в толпу людей захваченные автомобили. Так, в апреле 2017 года преступник в Стокгольме врезался в толпу на грузовике, тогда погибли пять человек, 15 получили ранения. В июне 2018 года за совершение данного теракта был приговорен к пожизненному лишению свободы выходец из Узбекистана Рахмат Акилов.

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