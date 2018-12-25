14 директоров столичных школ наказали за плохое питание школьников

Параллельно в управлении приступили к обсуждению и разработке нового варианта меню.

В Астане директоры 14 школ наказаны из-за нарушений, выявленных в школьных столовых, передает корреспондент Елорда Инфо.

Комиссии выявили ряд грубых и незначительных нарушений, в связи, с чем было наказано руководство 14 учреждений (школы №1,5,14,17,23,30,32,40,45,55,57,58,66,71). В восьми школах применены меры дисциплинарного взыскания от выговора до увольнения. Расторгнуты договоры с поставщиками двух школ.

"По итогам проверки Департамента охраны общественного здоровья и нашего мониторинга межведомственной экспертной группы, по итогам выявленных замечаний в 14 школах, принято решение о том, что с поставщиками в этих школах договоры не будут продлеваться. То есть, в ближайшее время будет проводиться конкурс для определения новых поставщиков", - сообщил на пресс-конференции руководитель Управления образования Астаны Ануар Жангозин.

По его словам, после проверки ДООЗ аналогичная работа ведется еще по 27 школам. Новых поставщиков определят в начале 2019 года.

"Выявив нарушения, мы видим сейчас над чем действительно надо работать поставщикам и брокеражным комиссиям, какие вопросы стоит отслеживать во время мониторинга. Также нами составлен внутренний рейтинг поставщиков, который мы будем учитывать при объявлении нового конкурса", - добавил Ануар Жангозин.

Он также отметил, что в приказ МОН РК №717, который регламентирует закуп питания, определение поставщиков, уже внесены изменения.

"В ближайшее время мы ожидаем его официального опубликования. Согласно обновленному приказу мы уже сможем объявлять конкурсы не как раньше, когда каждая школа, каждый директор отдельно объявлял, и из этого возникало много проблем. Согласно новым правилам, конкурс будет объявляться уже централизовано, возможно, будет объединять несколько школ в лоты, что даст возможность определять поставщиков, которые наиболее конкурентоспособны, исходя из большего объема", - поделился спикер.

В новых правилах также прописана возможность реализации конкурса через ГЧП, в последующем в школах будут работать комбинаты питания.

Параллельно в управлении приступили к обсуждению и разработке нового варианта меню. Организованы 3 встречи поставщиков питания с представителями родительской общественности с целью организации сотрудничества по вопросу совершенствования системы предоставления школьного питания.

"На сегодняшний день разработан новый вариант меню, с учётом новых запрещённых продуктов для школьных столовых, который согласован с представителями родительской общественности и Институтом проблем питания Казахской академии питания", - отметил Жангозин.

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