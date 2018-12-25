16 миллионов тенге собрали в рамках благотворительного бала в Павлодаре

Собранные деньги пойдут на нужды фонда "Альрами", который нуждается в клубном доме.

Благотворительный бал в Павлодаре прошел впервые. Встреча, организованная по инициативе главы региона Булата Бакауова, собрала около 500 человек, сообщает Zakon.kz.

В рамках бала был проведен аукцион, на котором были выставлены самые различные лоты. Участники бала могли приобрести футбольный мяч с автографами игроков клуба "Иртыш", работы павлодарских художников и многое другое. Самым дорогим лотом стала одна из представленных картин, которую продали за 2 миллиона тенге.

Все вырученные средства пошли в пользу фонда "Альрами", который занимается предоставлением специальных социальных услуг людям с ментальными нарушениями. К сожалению, на материальную поддержку от государства люди с подобными заболеваниями могут рассчитывать лишь до 18 лет. А потому представители "Альрами" целенаправленно помогают тем, кто уже достиг совершеннолетия. Общественная организация почти 20 лет занимается этой работой и в ней знают все о проблемах особенных людей. Более того, фонд "Альрами" получил международную аккредитацию и считается одним из самых прозрачных НПО.

- Хочется сказать большое спасибо областному руководству за то, что нашей организации оказали такую помощь, - говорит директор клубного дома "Альрами" Назигуль Бекенова. – Мы очень благодарны нашим предпринимателям, которые оказывают поддержку общественным организациям, без них наша работа была бы менее эффективной. Надеюсь, что в ближайшее время мы все-таки переедем в свой дом.

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