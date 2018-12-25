Сеть Bitcoin обработала $410 млрд в 2018 году

В среднем в блокчейне первой криптовалюты за одну секунду передавалось $13 000.

Сеть криптовалюты Bitcoin обработала в $410 млрд в 2018 г., в среднем за одну секунду в блокчейне монеты передавалось $13 тыс., передает РБК со ссылкой на данные Blockchain.com.

За последние 12 месяцев свои позиции значительно укрепили сайдчейны RSK и Liquid, первый получил поддержку 43% хешрейта, его капитализация достигла 250 BTC.

https://t.co/vFLd6EtIff estimates (by removing likely change outputs) that over $410 billion was transacted via BTC in 2018, averaging over $13,000 per second. pic.twitter.com/wjnDOQlXEi — Jameson Lopp (@lopp) 24 декабря 2018 г.

На данный момент в сети первой криптовалюты существует 460 млн биткоин-адресов, из них 172 млн активные, сообщили ранее аналитики Chainalysis. 25 млн электронных кошельков принадлежат частным инвесторам, остальными пользуются различные сервисы, например, платформы для торговли цифровыми деньгами.

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