Сеть Bitcoin обработала $410 млрд в 2018 году

Сеть криптовалюты Bitcoin обработала в $410 млрд в 2018 г., в среднем за одну секунду в блокчейне монеты передавалось $13 тыс., передает РБК со ссылкой на данные Blockchain.com.

За последние 12 месяцев свои позиции значительно укрепили сайдчейны RSK и Liquid, первый получил поддержку 43% хешрейта, его капитализация достигла 250 BTC.

