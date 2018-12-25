Во время гололеда в Актау пострадали 142 человека
Из числа обратившихся за медицинской помощью 20 человек были госпитализированы с различными переломами.
Фото : lada25 декабря 2018, 17:54
В гололёд в Актау пострадали 142 человека, передает Zakon.kz со ссылкой на Lada.
В приемный покой Мангистауской областной больницы в гололёд обратились за медицинской помощью 142 жителя. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.
Из числа обратившихся за медицинской помощью 20 человек были госпитализированы с различными переломами.
- Остальные обратившиеся за медицинской помощью отпущены на амбулаторное лечение. Всем жителям города, обратившимся в приемный покой, оказана квалифицированная помощь медицинского персонала, - сообщил Азамат Сарсенбаев, руководитель пресс-службы управления здравоохранения Мангистауской области.
Гололед в Актау застал горожан врасплох. Машины спецслужб, автобусы и газовозы попадали в аварии, верблюды и лошади падали на дорогах.
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