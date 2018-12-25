168 детей эвакуировали из детсада в Туркестанской области

В дошкольном учебном заведении произошел пожар.

Более 160 детей эвакуировали из детсада в Туркестанской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

"25 декабря в 12:46 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в детском саде "Акку" в селе Темерлан Ордабасинского района Туркестанской области. Произошло возгорание мебели в кабинете заведующего на втором этаже на площади 8 кв.м. До прибытия пожарных подразделений персоналом садика эвакуировано 168 детей. Пожар локализован в 13:00 и ликвидирован в 13:25. Жертв и пострадавших нет. Учебно-воспитательный процесс не нарушен", - говорится в сообщении ведомства.

На место пожара выезжали десять человек личного состава и две единицы пожарной техники ДЧС Туркестанской области.

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