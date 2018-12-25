168 детей эвакуировали из детсада в Туркестанской области
В дошкольном учебном заведении произошел пожар.
Фото : Открытые источники25 декабря 2018, 18:00
Более 160 детей эвакуировали из детсада в Туркестанской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
"25 декабря в 12:46 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в детском саде "Акку" в селе Темерлан Ордабасинского района Туркестанской области. Произошло возгорание мебели в кабинете заведующего на втором этаже на площади 8 кв.м. До прибытия пожарных подразделений персоналом садика эвакуировано 168 детей. Пожар локализован в 13:00 и ликвидирован в 13:25. Жертв и пострадавших нет. Учебно-воспитательный процесс не нарушен", - говорится в сообщении ведомства.
На место пожара выезжали десять человек личного состава и две единицы пожарной техники ДЧС Туркестанской области.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4951726-4f6c0f9d2448382bcc7f4a13d11949fd
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...