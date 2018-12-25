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Штормовое предупреждение объявлено в Мангистауской области

Ожидаются туман и гололед.

Фото : Открытые источники25 декабря 2018, 18:23

В среду, 26 декабря в Мангистауской области местами ожидается туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Вероятность шторма в регионе составляет 90-95%.


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