Штормовое предупреждение объявлено в Мангистауской области
Ожидаются туман и гололед.
Фото : Открытые источники25 декабря 2018, 18:23
В среду, 26 декабря в Мангистауской области местами ожидается туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Вероятность шторма в регионе составляет 90-95%.
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