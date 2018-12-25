Скорость движения на ВОАД, Аль-Фараби и Саина в Алматы ограничат с января

За последние три месяца на улице Тимирязева количество ДТП снизилось на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целях снижения уровня смертности на дорогах, с 15 января 2019 года на Аль-Фараби, Саина и ВОАД средняя скорость будет снижена с 80 до 60 км/ч, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Алматы.

Как показал мировой опыт, снижение скоростного режима на дорогах Нью-Йорка, Лондона и других мировых мегаполисов сделало дороги в этих городах одними из самых безопасных в мире, как для пешеходов, так и для автомобилистов и спасло десятки жизней.

"С начала года в Алматы зарегистрировано 4 тысячи 203 ДТП, большая часть из которых приходится на участки со скоростным режимом от 60 до 80 км/ч., что составляет 12 аварий ежедневно. В результате ДТП с января 2018 года в Алматы погиб 121 человек. То есть каждые три дня на дорогах Алматы погибает 1 человек. Такая статистика вынуждает принимать решительные меры по обеспечению безопасности на дорогах. Мировой опыт и многочисленные исследования экспертов подтверждают, что снижение средней скорости один из самых эффективных и простых способов снизить смертность на дорогах. По данным ВОЗ, средняя скорость, увеличенная лишь на 5% в свою очередь способствует росту ДТП с травматичным исходом на 10% и на 20% с летальным. К тому же, согласно анализу ряда экспертов, снижение скоростного режима с 80 до 60 км/ч. на примере проспекта Аль-Фараби увеличит время в пути не более чем на 2 минуты. Если эти 2 минуты способны спасти хоть одну жизнь, значит, меры по снижению скорости более чем обоснованны", - прокомментировала официальный представитель департамента полиции Салтанат Азирбек.

В целом в городе будет предпринят ряд других мер по успокоению трафика, в том числе создание островков безопасности на пешеходных переходах и сужение отдельных участков дорог вблизи школ, детских садов и медицинских учреждений.

Среди успешно реализованных мер по успокоению трафика и обеспечению безопасности на дорогах можно отметить запуск линии БРТ. Проект позволил не только в разы ускорить движение общественного транспорта, но и снизить количество ДТП на участках дорог с выделенными линиями. Только за последние три месяца на улице Тимирязева количество ДТП снизилось на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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