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Фура перевернулась на трассе в Жамбылской области

Транзитная автомашина перевозила грузы из России в Бишкек.

Фото : YouTube25 декабря 2018, 20:31

Большегрузная транзитная фура съехала с дороги и перевернулась на трассе близ села Акыртобе в 60 километрах от Тараза, сообщает корреспондент "Хабар 24".

К счастью, обошлось без жертв. Транзитная автомашина перевозила грузы из России в Бишкек, через Казахстан.


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