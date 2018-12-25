Фура перевернулась на трассе в Жамбылской области

Транзитная автомашина перевозила грузы из России в Бишкек.

Большегрузная транзитная фура съехала с дороги и перевернулась на трассе близ села Акыртобе в 60 километрах от Тараза, сообщает корреспондент "Хабар 24".

К счастью, обошлось без жертв. Транзитная автомашина перевозила грузы из России в Бишкек, через Казахстан.

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