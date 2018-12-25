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"31 канал" возглавил Юрий Бродский

До этого он был директором неновостного вещания ТК RTVI.

Фото : -25 декабря 2018, 20:47

Юрий Бродский назначен на должность генерального директора "31 канала", сообщает Zakon.kz.

До этого Юрий Бродский занимал должность Директора дирекции неновостного вещания ТК RTVI. Ранее возглавлял Дирекцию праймового вещания канала СТС и являлся Генеральным продюсером 31 канала.

Сам Юрий Бродский отметил, что очень рад, что возвращается на канал с которым его столько связывает.

Юрий Бродский родился 17 августа 1974 в г. Шевченко (ныне Актау). В 1997 году окончил КазГУ им Ш.Есенова. Обучался на факультете искусств в Tel-Aviv University, по специальности кино и телевидение. До последнего времени Юрий возглавлял дирекцию неновостного вещания ТК RTVI, где занимался стратегическим планированием, управлением сеткой вещания, закупкой программных прав, эфирным маркетингом, разработкой и производством неновостных форматов в российском и американском филиалах. Созданием мультиплатформенных телеформатов и общего инфопространства ТВ+диджитал. С 2015 года по 2016 год занимал должность директора Дирекции праймового вещания канала СТС и руководил созданием сериалов, кино, шоу для прайма. Продюсировал проекты "Взвешенные Люди" (обладатель ТЭФИ 2016), "Как я стал русским", "Крыша Мира", "Воронины", "Восьмидесятые", "Беглые родственники". С 2013 года по 2015 год работал в качестве генерального продюсера телеканала 31 канал, где курировал собственное производств телеканала. На телевидении работает с 2001 года.

31 канал – казахстанский развлекательный телеканал для семейного просмотра.


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