"31 канал" возглавил Юрий Бродский

До этого он был директором неновостного вещания ТК RTVI.

Юрий Бродский назначен на должность генерального директора "31 канала", сообщает Zakon.kz.

До этого Юрий Бродский занимал должность Директора дирекции неновостного вещания ТК RTVI. Ранее возглавлял Дирекцию праймового вещания канала СТС и являлся Генеральным продюсером 31 канала.

Сам Юрий Бродский отметил, что очень рад, что возвращается на канал с которым его столько связывает.

Юрий Бродский родился 17 августа 1974 в г. Шевченко (ныне Актау). В 1997 году окончил КазГУ им Ш.Есенова. Обучался на факультете искусств в Tel-Aviv University, по специальности кино и телевидение. До последнего времени Юрий возглавлял дирекцию неновостного вещания ТК RTVI, где занимался стратегическим планированием, управлением сеткой вещания, закупкой программных прав, эфирным маркетингом, разработкой и производством неновостных форматов в российском и американском филиалах. Созданием мультиплатформенных телеформатов и общего инфопространства ТВ+диджитал. С 2015 года по 2016 год занимал должность директора Дирекции праймового вещания канала СТС и руководил созданием сериалов, кино, шоу для прайма. Продюсировал проекты "Взвешенные Люди" (обладатель ТЭФИ 2016), "Как я стал русским", "Крыша Мира", "Воронины", "Восьмидесятые", "Беглые родственники". С 2013 года по 2015 год работал в качестве генерального продюсера телеканала 31 канал, где курировал собственное производств телеканала. На телевидении работает с 2001 года.

31 канал – казахстанский развлекательный телеканал для семейного просмотра.

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