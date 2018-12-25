Папа Франциск призвал уважать другие расы и религии

В Ватикане завершилось традиционное рождественское обращение Папы.

Папа Римский Франциск в рождественском послании "Urbi et Orbi" ("Граду и миру") пожелал верующим братства и призвал к миру на Украине, в Сирии, на Святой земле и других конфликтных регионах, сообщает РИА Новости.

Понтифик во вторник поздравил с Рождеством тысячи верующих, заполнивших площадь перед базиликой Святого Петра в Ватикане, и обратился к ним с традиционной проповедью, которую в этом году посвятил восстановлению связей между людьми, государствами и народами.

"Каков универсальный сигнал Рождества? что Бог – добрый отец, а мы все братья. Эта истина лежит в основе христианского видения человечества. Без братства, которое дал нам Иисус Христос, нашим усилиям ради более справедливого мира не будет хватить воздуха, а даже самые лучшие проекты рискуют стать оболочками без души. Поэтому мое пожелание на Рождество - это пожелание братства. Братство между людьми каждой нации и культуры. Братство между людьми различных идей, но способных уважать и слушать друг друга. Братство между верующими разных религий", - сказал папа Франциск.

Он отметил, что Рождество должно дать заново открыть узы братства, "которые объединяют нас как людей и связывают все народы".

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