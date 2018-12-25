В Астане запустили пункты обогрева для пассажиров общественного транспорта

Кроме того, в целях обеспечения безопасности пассажиров по основным направлениям из города в стороны поселка Тельмана, Косшы и Пригородный будут курсировать дежурная спецтехника ДЧС.

Принимаются действенные меры для обеспечения безопасности пассажиров общественного транспорта, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

"Сегодня в связи с погодными условиями рядом с определенными остановочными пунктами во всех районах города будут дежурить автобусы для того, чтобы люди смогли согреться, ожидая свой маршрут", – сообщили в Astana LRT.

Вместе с тем, в целях обеспечения безопасности пассажиров по основным направлениям из города в стороны поселка Тельмана, Косшы и Пригородный будут курсировать дежурная спецтехника ДЧС. Так, спасатели будут курсировать с остановки ТРЦ "Азия парк", ЖК "Саянур-2" и улицы Бейсековой.

Как сообщалось ранее, по данным "Казгидромета", температура воздуха в столице Казахстана 25 декабря понизилась до -30 °С, по ощущениям -38 °С, ветер 2 м/с.

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