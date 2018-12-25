Трамп развеял веру маленьких американцев в Санту

Президент США с супругой ответили на звонки детей, хотевших узнать, где сейчас Санта-Клаус.

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания в понедельник приняли участие в акции по отслеживанию путешествия Санты, в рамках которой любой ребенок может позвонить на организованную военными горячую линию, чтобы узнать о том, где сейчас Санта-Клаус, сообщает Интерфакс.

Трамп, в частности, принял звонок семилетнего мальчика по имени Коулман. Со слов журналистов, которые слышали этот разговор, президент сказал: "Ты все еще веришь в Санту? Потому что в семь лет уже поздновато, нет?", - после чего усмехнулся и добавил: "Ну, наслаждайся".

Как отмечает AP, Мелания Трамп сообщила одному звонившему, что Санта-Клаус находится в Сахаре, а уже спустя несколько минут сказала другому ребенку, что он в Марокко.

Президент и первая леди США ежегодно участвуют в оповещении детей, желающих определить местонахождение Санты в Сочельник и Рождество.

Традиция, по которой военные рассказывают детям о перемещениях Санта Клауса, родилась в США и Канаде в 1955 году, когда дети, разыскивавшие Санта Клауса, случайно позвонили в военный командный центр в Колорадо-Спрингс из-за ошибочного телефонного номера в местной газете. В тот вечер полковник ВС США Гарри Шуп вместо того, чтобы повесить трубку, приказал операторам отслеживать информацию о Санте и предоставлять ее каждому ребенку, который позвонит по этому номеру.

Отслеживание путешествия Санты не прекратилось даже после того, как из-за конфликта Трампа и демократов правительство приостановило работу.

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