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Директора института судебных экспертиз оштрафовали за взятку

Задержанный отделался сравнительно небольшим штрафом в четыре с половиной миллиона тенге.

Фото : Открытые источники25 декабря 2018, 22:17

В Караганде за получение взятки осудили директора института судебных экспертиз, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

За коррупционное преступление Жанат Ибатов отделался сравнительно небольшим штрафом в четыре с половиной миллиона тенге.

За получение взятки в 70 тысяч тенге положено выплатить ее 60-кратный размер. Сумму необходимо погасить в течение трех лет. Согласно материалам дела, Ибатов направлял родных умерших в частную организацию. Вскрытие и ритуальные услуги там оказывали платно. За предоставленных клиентов предприниматели платили от 35 до 40 тысяч тенге. Сам осужденный свою вину отрицает и заявляет, что в институте судебных экспертиз действовала группа, о которой едва назначенный руководитель якобы ничего не знал.


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