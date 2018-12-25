Коалиция США заявила о продолжении операции против боевиков в Сирии

Отмечается, что коалиция уничтожила за неделю сотни боевиков.

Коалиция во главе с США продолжает операцию против террористов "Исламского государства"* в Сирии, заявили в пресс-службе военного объединения, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что коалиция уничтожила за неделю сотни боевиков. Так, 16 по 22 декабря силы союзников наносили авиаудары по объектам ИГ* в долине среднего течения Евфрата.

Как говорится в релизе, с помощью ударов уничтожены объекты снабжения и плацдармы боевиков. Кроме того, коалиция атаковала несколько финансовых центров ИГ*.

В сообщении указывается, что силы партнеров коалиции продолжают продвигаться через последний оставшийся опорный пункт ИГ* в регионе, подавляя боевые позиции боевиков. Ранее поступала информация, что Сирийские демократические силы, которых поддерживают США, вошли в город Хаджин – последний крупный оплот ИГ* в Сирии.

"ИГ* представляет собой реальную угрозу для долгосрочной стабильности в этом регионе, и наша миссия остается неизменной – нанесение полного поражения ИГ*", - приводятся в сообщении слова заместителя командующего силами коалиции Кристофера Гика.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о победе над ИГ* в Сирии. Глава государства отметил, что у американских военных больше нет причин находится в арабской республике. Позже в Белом доме сообщили, что Вашингтон начал выводить войска из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения существования коалиции. Агентство Рейтер со ссылкой на источники передало, что вооруженные силы покинут Сирию за 60-100 дней.

США и их союзники с 2014 года проводят операцию против ИГ* в Ираке и Сирии, причем в Сирии они действуют без разрешения официальных властей страны.

* Организация запрещена в Казахстане

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