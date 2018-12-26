Китайские компании принуждают сотрудников к бойкоту Apple

В Китае предпринимают ответные меры после того, как власти США усилили давление на Huawei.

Ряд крупных китайских компаний пригрозил своим сотрудникам задержкой зарплаты, лишением премии и даже увольнением, если те будут пользоваться продукцией Apple в качестве рабочего смартфона. Вместо электроники иностранного производителя работникам предписано пользоваться устройствами местной Huawei: за это одни фирмы готовы возместить 10–20% от стоимости покупки, другие — бесплатно выдать смартфон, сообщает Вести.Ru.

По сообщению Nikkei Asian Review, субсидировать покупку устройств Huawei намерены "многие китайские компании". А "более 20 китайских фирм" в соцсетях обязались увеличить объемы закупок других продуктов Huawei, таких как системы управления бизнесом.

Например, Shanghai Youluoke Electronic and Technology щедро пообещала каждому сотруднику бесплатно выдать до 2-х смартфонов Huawei, Shenzhen Yidaheng Technology — вернуть 18% за покупку гаджетов производства Huawei или ZTE, Fuchun Technology — заплатить до 500 юаней (около 5 тысяч рублей) после предоставления чека.

В отношении тех, кто продолжит использовать смартфон американской марки, будут приняты жесткие меры. Shenzhen Yidaheng Technology пригрозила оштрафовать сотрудников на сумму, эквивалентную стоимости "айфона", а одна из базирующихся в Шэньчжэне (там расположена штаб-квартира Huawei) фирм — и вовсе конфисковать устройства Apple и уволить нарушителей.

В Китае предпринимают ответные меры после того, как власти США усилили давление на Huawei. В феврале американские разведслужбы порекомендовали гражданам не покупать продукты китайской фирмы, выразив опасения, что они могут использоваться для слежки. А в августе пользоваться услугами и комплектующими Huawei запретили всем госучреждениям США. Ранее в этом месяце — по запросу правоохранительных органов США — в Канаде была арестована и впоследствии выпущена под залог финансовый директор и дочь основателя Huawei Мэн Ваньчжоу.

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