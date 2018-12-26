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На вооружение казахстанской армии поступили современные истребители

Су-30 СМ способны выполнять широкий спектр боевых задач на значительном удалении от противника и в любых условиях обстановки.

Фото : МО РК26 декабря 2018, 01:54

В рамках военно-технического сотрудничества между Республикой Казахстан и Российской Федерацией в Вооруженные Силы Казахстана прибыла очередная партия новых сверхманевренных истребителей Су-30 СМ, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.

За годы эксплуатации Военно-воздушными силами Казахстана самолеты Су-30СМ показали себя с лучшей стороны. Они постоянно задействованы в различных учениях, в том числе международного масштаба. Самолеты Су-30 СМ относятся к классу "4++" и по своим летным и тактико-техническим характеристикам вплотную приближены к самолетам последнего, пятого поколения. Самолеты Су-30 СМ способны выполнять широкий спектр боевых задач на значительном удалении от противника и в любых условиях обстановки.

Данный тип самолета может использовать противорадиолокационные и противокорабельные управляемые ракеты, управляемые ракеты класса "воздух-воздух" средней и малой дальности, высокоточные авиационные бомбы. Истребитель предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время и сложных метеорологических условиях.


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