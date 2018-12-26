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Колючей проволокой огородили реку в Атырау

Это сделали в связи с ледоставом и участившимися фактами браконьерства в заповедной зоне.

Фото : ATPress26 декабря 2018, 06:14

Реку перегородили колючей проволокой в Атырау. Во льду прорублены полыньи для аэрации воды и недопущения незаконного проезда транспортных средств, передает Zakon.kz со ссылкой на ATPress.kz.

Как сообщил официальный представитель Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Олег Тушканов, делается это в связи с ледоставом и участившимися фактами браконьерства в заповедной зоне.

Как отмечается в сообщении, при координации прокуратуры инспекцией проводятся работы по предупреждение и пресечения фактов браконьерства. В этой связи в наиболее удобных для проезда местах в целях недопущения незаконного рыболовства установлены искусственные барьеры с соответствующими знаками.

В нижней части реки Жайык (Урал), недалеко от поселка Дамба, в сторону выхода на северную часть Каспийского моря, членами мобильной группы из числа сотрудников инспекции установлен стационарный пост, а также заградительные устройства для создания препятствий движению автомототранспорта в сторону моря. Там же сделаны майны, с целью аэрации воды и недопущения незаконного проезда нарушителей на транспортных средствах.

- Инспекция напоминает жителям области о необходимости соблюдения правил нахождения на особо охраняемой природной территории, - отметил Олег Тушканов.

По его словам, установленный пост обозначен всеми оповестительными и предупредительными знаками. В ночное время сам пост, а также прорубленные во льду майны освещаются.


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