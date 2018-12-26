В Турции установили памятник казахстанского скульптора

Огромную скульптуру весом в 500 тонн и высотой в 70 метров в Турцию доставляли по частям.

Произведение казахстанского скульптора Мурата Мансурова установили в турецком городе Болу, передает Zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Памятник, посвященный знаменитому тюркскому эпосу "Кероглы", расположился в знаменитом одноименном международном парке. Огромную скульптуру весом в 500 тонн и высотой в 70 метров в Турцию доставляли по частям. Работу над памятником автор начал в 2016 году, после того, как его эскиз выбрали среди множества предложенных работ других скульптуров.

Отметим, Мурат Мансуров - автор столичного монумента "Мәңгілік Ел" и памятника Алии Модагуловой, а также таразского монумента, посвященного 550-летию Казахского ханства и памятника Батырхану Шукенову в Кызылорде. Аннотацию проекта "Кероглы" написал известный поэт Олжас Сулейменов.

"Благодаря поддержке ТЮРКСОЙ, мы думаем, что завершим установку. Вообще сам конкурс был изначально организован с участием непосредственно самого заказчика - администрации города Болу и с непосредственным участием ТЮРКСОЙ. Я думаю, это был очень хороший пример, впервые был объявлен открытый международный конкурс", - сказал скульптор.

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