Алекс Фергюсон вернется в "Манчестер Юнайтед"

Он руководил командой с 1986 по 2013 год.

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон вернется в команду, чтобы консультировать исполняющего обязанности главного тренера английского клуба Уле-Гуннара Сульшера, передает Zakon.kz со ссылкой на Vesti.kz.

По информации издания The Sun, 76-летний специалист намерен помочь Сульшеру вернуть "МЮ" чемпионский титул.Отмечается, что Фергюсон был активным сторонником приглашения норвежца в клуб после увольнения Жозе Моуринью. Он также выступал за возвращение в клуб своего бывшего ассистента Майка Филана.

Сульшер был назначен исполняющим обязанности главного тренера манкунианцев 18 декабря. Будучи игроком, норвежец выступал за "Юнайтед" с 1996 по 2007 год. В составе "красных дьяволов" он становился шестикратным чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов.

Фергюсон руководил "Манчестер Юнайтед" с 1986 по 2013 год. За это время шотландец привел клуб к 38 трофеям во всех турнирах.

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