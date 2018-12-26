Елку из 46 скворечников поставили в Караганде

Участники ежегодного конкурса продемонстрировали чудеса изобретательности, пустив в ход самые разнообразные материалы от самодельных поздравительных открыток до скворечников.

В Караганде подвели итоги второго ежегодного конкурса на самую креативную елку, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

Как и в прошлом году, участники продемонстрировали чудеса изобретательности, пустив в ход самые разнообразные материалы от самодельных поздравительных открыток до скворечников.

По условиям конкурса высота оригинальных конструкций должна была составить не менее двух метров. В этом смысле особо отличились ТОО "Тазалык эксперт" и АО "АрселорМиттал Темиртау". Изготовленные ими "лесные красавицы" превысили заданные параметры как минимум в два раза. Следует отдать должное и фантазии названных компаний. Если первая смастерила елку из новогодних подарков и оборудовала вокруг нее фотозону, то вторая остроумно обыграла производственную тематику, изготовив "хвойное дерево" из материала, очень похожего на сталь.

Призовые места жюри распределило в двух категориях – предприятия и государственные учреждения. Главными критериями для оценивания работ послужили оригинальность творческого замысла и качество его исполнения.

Таким образом, среди предприятий первое место досталось КГП "Управление парками культуры, отдыха и скверами" акимата Караганды, второе – ТОО "Тазалык эксперт", третье - АО "АрселорМиттал Темиртау". Среди госучреждений первое место завоевала гимназия №93, второе – СОШ №16, третье – СОШ №66. Кстати, средние образовательные организации проявили в этом году небывалую активность, выставив на конкурс не меньше десятка работ. Церемония награждения победителей прошла под занавес зажжения огней на главной елке. Обладатели призовых мест были отмечены грамотами и ценными призами в виде бытовой техники.

Оказалось, что для изготовления елки-победительницы управление парками использовало 46 скворечников. Высота необычного "экспоната" составила 3,3 метра.

"В прошлом году мы делали елку из веток, в этом – также решили не отходить от парковой тематики и "сколотить" конкурсную работу из скворечников. Специально для этого мы сварили трубу и приобрели пять листов слоеной фанеры. В итоге изготовленная нами елка получилась достаточно функциональной – нижний ряд домиков будет служить кормушкой для птиц, куда жители смогут сыпать пшено и хлебные крошки", - рассказала дизайнер предприятия Марина Зворыгина.

Креативные елки будут украшать нижнюю часть каскадной площади на входе в Центральный парк до Старого Нового года.

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