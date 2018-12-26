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Головкин пожелал своим фанатам счастливого Рождества

Поздравление спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram.

Фото : Хабар 2426 декабря 2018, 08:31

Казахстанский боксер Геннадий Головкин поздравил своих фанатов и их близких с Рождеством, передает Zakon.kz.

На официальной странице в Instagram спортсмен опубликовал фото с подписью "Счастливого Рождества вам и всем вашим. Felix Navidad! (с исп. - "Счастливого Рождества")".

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Merry Christmas to you and yours. Feliz Navidad!

Публикация от Gennady Golovkin | GGG (@gggboxing) 25 Дек 2018 в 10:33 PST

GGG провел свой последний бой 15 сентября на T-Mobile Arena, в Лас-Вегасе. Он сразился с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом и проиграл по решению судей. Следующий соперник казахстанца пока неизвестен.

Ранее американский эксперт назвал место Головкина в ТОП-5 среднего веса, а убийственный нокаут GGG стал одним из лучших в 2018 году


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