Головкин пожелал своим фанатам счастливого Рождества
Поздравление спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram.
Фото : Хабар 2426 декабря 2018, 08:31
Казахстанский боксер Геннадий Головкин поздравил своих фанатов и их близких с Рождеством, передает Zakon.kz.
На официальной странице в Instagram спортсмен опубликовал фото с подписью "Счастливого Рождества вам и всем вашим. Felix Navidad! (с исп. - "Счастливого Рождества")".
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GGG провел свой последний бой 15 сентября на T-Mobile Arena, в Лас-Вегасе. Он сразился с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом и проиграл по решению судей. Следующий соперник казахстанца пока неизвестен.
Ранее американский эксперт назвал место Головкина в ТОП-5 среднего веса, а убийственный нокаут GGG стал одним из лучших в 2018 году
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