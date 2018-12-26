В ВКО задерживающимся на работе госслужащим будут отключать компьютеры

В 2018 году чаще других на работе задерживались сотрудники 11 госорганов.

Засидевшимся на работе госслужащим Восточного Казахстана отключают компьютеры. Системы их автоматического выключения и счетчики рабочего времени уже установили в 19 госучреждениях области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

По мнению инициаторов проекта - общественников и представителей регионального департамента государственной службы, нововведения должны дисциплинировать офисных работников, обеспечить соблюдения распорядка дня и выплаты сверхурочных. В 2018 году чаще других на работе задерживались сотрудники 11 госорганов.

"До конца рабочего дня - когда 2 минуты остается - приходит уведомление о том, что сейчас компьютеры будут отключены, я уже всю свою работу заканчиваю, понимаю, что нужно укладываться в этот час", - сказала специалист департамента статистики Галия Сулейменова.

"Эти меры, надеюсь, сподвигнут вышестоящую власть, которая дает поручения вниз, они все-таки поймут, что нельзя эти поручения давать ближе к ночи, к окончанию рабочего дня", - отметил председатель НПО Олег Чернышов.







Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!