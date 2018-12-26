Нацбанк предлагает финансовый ликбез для всех казахстанцев

Самостоятельно повысить свой уровень финансовой грамотности любому казахстанцу предлагает Нацбанк.

О важности повышения финансовой грамотности казахстанцев говорили много раз и члены правительства, и президент страны. Видит в этом одну из своих основных функций и Национальный банк Казахстана, передает Zakon.kz.

Как еще в прошлом году говорила заместитель председателя Национального Банка Казахстана Дина Галиева, именно финансовая грамотность населения может стать фундаментом для финансового благополучия страны.

Для информирования казахстанцев о текущей финансовой ситуации в стране и мире, о возможностях, которые дает банковская система, Нацбанк использует все ресурсы: на официальном сайте регулятора постоянно появляются новая статистическая и аналитическая информация, в том числе - результаты операций Национального Банка на денежном и валютном рынках разъяснения курса тенге к мировым валютам, на телефон можно скачать приложение "НБК-online", а руководство Нацбанка в последние два года стало инициатором многих важных диалогов о финансах с экспертами, населением и журналистами.

Вместе с тем у сотрудников и руководителей Нацбанка есть четкое понимание того, что основная часть населения страны, даже интересуясь финансовым положением дел в Казахстане и мире, не готова к профессиональному и сухому слогу банкиров.

Для повышения финансовой грамотности казахстанцев был запущен сайт fingramota.kz. Основная задача ресурса – рассказывать о финансах просто, интересно и познавательно.

"Порой кажется, что суть денег мы понимаем задолго до того, как нам их "официально" представят. Они входят в нашу жизнь, едва мы начинаем ее осознавать, мы принимаем деньги интуитивно, как и весь окружающий мир. И так же интуитивно начинаем осознавать их сущность, их ценность. Даже маленькие дети, играя, включают деньги в свои игры. Они совершенно точно определяют, опять-таки на интуитивном уровне, их функции: средство платежа и мера стоимости многого в этом мире – работы, таланта, вещей, развлечений, путешествий, благополучия в семье. И зачастую именно в детстве закладывается отношение человека к финансам. Взрослея, мы перерастаем интуитивное восприятие и стараемся лучше понять огромный мир финансов, который нарастает над упрошенной бытовой функцией денег. Поэтому очень важно своевременно – чем раньше, тем лучше - донести точную информацию о деньгах каждому человеку", - говорят о причинах появления сайта fingramota.kz разработчики.

С этой позицией абсолютно солидарен мажилисмен Айкын Конуров. Как депутат, общающийся с населением, он не единожды видел, к чему приводит отсутствие финансовой грамотности у населения.

"У нас люди берут кредиты на тои, потом – на технику, потом кредиты, чтобы отдать эти кредиты. В банках, в микрокредитных организациях, в интернете… В итоге получается зачастую так, что совокупный платеж по всем кредитам равен или даже превышает доход семьи. Тут, конечно, надо работать и с кредиторами – ужесточать правила выдачи займов, но важную роль играет и финансовая безграмотность населения, нежелание оценить риски и выбрать иной способ улучшения благосостояния", - говорит он.

По информации портала ranking.kz, на конец октября казахстанцы задолжали банкам более 6 триллионов тенге, что на 14,4% больше, чем в начале года. Более половины из этих кредитов – беззалоговые. Как отмечает эксперт, это может значить, что львиная часть кредитов взята даже не на улучшение жилищных условий, развитие бизнеса или иные меры повышения благосостояния, а на обеспечение текущих нужд – все те же свадьбы и покупки. Поэтому, как отмечает Айкын Конуров, усилия Нацбанка по повышению финансовой грамотности населения – это очень важное направление деятельности.

И сайт fingramota.kz – это возможность познакомиться с азами финансовой культуры. Помимо постоянно обновляющейся новостной ленты здесь есть 8 обширных разделов о самых важных моментах обращения с деньгами: "Семейный бюджет", "Депозиты", "Кредиты", "Страхование" и другие.

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Задача нашего сайта доступным языком дать каждому читателю доступную информацию, знания, комментарии и рекомендации о том, что более всего его интересует: деньги - как средство платежа, деньги - как средство накопления, деньги – как инвестиции", - говорится в приветственном слове авторов ресурса.

Впрочем, как уверены разработчики, полезна будет fingramota.kz даже продвинутым в финансовых вопросах казахстанцам:

"Всегда нужно обновлять свои знания – просто такова динамика нашей жизни: и те знания, которые были важны еще 5-10 лет назад, сейчас утрачивают актуальность и требуют корректировок. Наш сайт "Финграмота" поможет не только узнать, как лучше распорядиться имеющимися деньгами, но и как решить жилищные проблемы, спланировать будущую пенсию, защититься от мошенников, освоить мир электронных денег, научит ориентироваться в различных финансовых продуктах и услугах" - говорят они.

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