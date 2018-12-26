Эколог Мэлс Елеусизов высказался о смоге

Эколог обращается ко всем жителям города Алматы и просит их быть более ответственными.

Председатель экологического союза "Табигат" Мэлс Елеусизов считает, что одним из важных факторов смога в Алматы являются печи, которые топятся отработанным маслом.

Эколог обращается ко всем жителям города Алматы и просит их быть более ответственными, своим мнением, он поделился на странице экологического союза "Табигат" в Facebook.

"Это наше общее дело. Мы можем сетовать, ругать Акимат, искать ответственных, но продолжать топить свои дома тем, что УЖЕ висит над каждым из нас свинцовым "дамокловым мечом". Над нашим городом, здоровьем нас и наших близких. И если вы не хотите пасть его жертвой, то самое время занять активную гражданскую позицию и внести свой вклад в решение общей проблемы. А то, что ее можно решить, не подлежит сомнению", - сообщил он.

Эколог считает, что каждая зима приносит вместе с собой сажу от сжигаемого угля и нефтепродуктов. На территории Алматы и Алматинской области насчитывается порядка 1000 СТО и более 100 000 частных домов, обогрев которых в зимнее время совершается всем, что, в буквальном смысле слова, "подвернется под руку".

"Вы знаете, что многие топят свои печи всем, что горит, в том числе и отработанным маслом? Так, на обогрев помещения в 200 кв. м. в сутки приходится порядка 30 литров отработанного моторного масла, в процессе сжигания которого в атмосферу происходит выброс оксида азота и серы, дымовых газов, хлористого водорода, полиароматических углеводородов, хлорбензола и тяжелых металлов. Последние впитываются частицами летучей золы и содержат алюминий, цинк, свинец, медь и хром. И этим мы дышим, именно эти химические вещества вызывают ряд страшных респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний, а также заболеваний центральной нервной системы и дыхательных путей", - отметил Елеусизов..

"Сейчас, вы можете зайти на любой сайт объявлений и купить печь, работающую на отработанном масле и саму "отработку", все продается в свободном доступе. Таким образом, видимо, символизируя нашу свободу выбора. Как говорится: "Под вашу ответственность". И топя отработкой свое СТО, хозяева особо не привлекают внимание, но дышим этим мы.", - рассказал эколог Мэлс Елеусизов.

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