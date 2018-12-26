Прямая трансляция пленарного заседания Мажилиса Парламента РК

Депутаты Мажилиса рассмотрят ряд законопроектов.

В Мажилисе Парламента РК началось пленарное заседание, на котором депутаты рассмотрят несколько законопроектов, передает Zakon.kz.

В частности, рассмотрят проекты законов "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности" (первое чтение); "О ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря"; "О ратификации Протокола о внесении изменения в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года"; "О ратификации Соглашения о международных договорах Евразийского экономического союза с третьими государствами, международными организациями или международными интеграционными объединениями".

Кроме того, депутаты обсудят заключения по проекту законов "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исполнительного производства"; "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года"; "О ратификации Договора о запрещении ядерного оружия"; "О ратификации Соглашения о предотвращении инцидентов на Каспийском море".

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