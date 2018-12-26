Назарбаев провел параллели между "рухани жаңғыру" и институтом будущего человечества

Формируется новый институт будущего человечества в Оксфорде, ученые рассматривают вопросы предотвращения возможных угроз от искусственного интеллекта, выявляя парадигмы нового времени. Все это созвучно с проектом рухани жаңғыру.

Президент Казахстана высказался об искусственном интеллекте и его возможном влиянии на человечество, передает Zakon.kz.

Как отметил Нурсултан Назарбаев на видео, размещенном в instagram Телерадиокомплекса Президента РК , согласно прогнозам ученых грядет время, когда искусственный интеллект обойдет интеллектуальный потенциал человека, и мы должны быть к этому готовы.

"Вообще, можно свести на нет монополию человека на знания и разум. Сегодня ученые прогнозируют, что к 2050 году сформируется искусственный интеллект, который превзойдет весь интеллектуальный потенциал человека. Человечество столкнется лицом к лицу с более мощной силой. Что оно будет делать в таком случае? Как победить эту силу? Нужно ли сдаться ей?", - сказал глава государства.

По его словам, ведущие мировые учебные заведения сейчас открывают научные центры, чтобы быть готовыми к этому вызову времени.

"Они серьезно озабочены данным вопросом. Поэтому формируется новый институт будущего человечества в Оксфорде. В свою очередь, нам тоже необходимо задуматься о том, как будет жить казахский народ в будущем. Они рассматривают вопросы предотвращения возможных угроз, выявляя парадигмы нового времени. Как вы видите, все это созвучно с нашим проектом "рухани жаңғыру", - отметил Президент.

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