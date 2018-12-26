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Что можно купить по 7-20-25?

558 квартир в чистовой отделке официально сданы в эксплуатацию.

Фото : Youtube.com26 декабря 2018, 10:00

Сегодня в алматинском ЖК "VOSTOCHKA.KZ", расположенном напротив Халык Арены, сдали в эксплуатацию 8 домов и получили на них официальный акт ввода.

Таким образом, 558 квартир в чистовой отделке официально сданы в эксплуатацию, - сообщили в отделе продаж застройщика ТОО "Baur Development Group". Уже сейчас их можно приобрести как с внесением полной суммы, так и по программе "7-20-25".

"При цене за квадрат от 265 тысяч тенге наши квартиры продаются в чистовой отделке. Это позволит сэкономить внушительную сумму, особенно участникам программы "7-20-25", так как можно не тратиться на ремонт. Оформить квартиру в ипотеку можно уже сейчас", - пояснили в отделе продаж.

В таблице наглядно можно увидеть размеры ежемесячных платежей по всем видам квартир.

Как рассказали в отделе продаж, сейчас наблюдается большой спрос на квартиры.

"Началось массовое бронирование квартир. Клиенты уже обращаются для оформления ипотеки по программе "7-20-25", - рассказали в отделе продаж.

Для предотвращения ажиотажа застройщик советует заблаговременно получить необходимую информацию по телефонам +7 (775) 031-09-50, +7 (707) 350-80-99 , на сайте www.vostochka-almaty.kz. Также для удобства клиентов отдел продаж будет работать без праздников и выходных.


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