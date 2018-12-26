Как выйти из списка бездействующих налогоплательщиков

В частности, необходимо исполнить налоговые обязательства по представлению налоговой отчетности.

Кто относится к бездействующим налогоплательщикам, разъяснили в Департаменте государственных доходов Алматы, передает Zakon.kz.



Так, согласно статье 91 Кодекса "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" к ним относятся бездействующие юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Бездействующим юридическим лицом признаются юридическое лицо-резидент, юридическое лицо-нерезидент, осуществляющее деятельность в РК через постоянное учреждение, а также структурное подразделение юридического лица-нерезидента, не представившие за налоговый период по истечении одного года после установленного настоящим Кодексом срока представления декларацию:

- по корпоративному подоходному налогу;

- по налогу на игорный бизнес, по фиксированному налогу при условии, если за три налоговых периода, последующих за указанным налоговым периодом, такая декларация не представлена.

- упрощенную декларацию при условии, если за два налоговых периода, последующих за указанным налоговым периодом, такая декларация не представлена.

Бездействующим индивидуальным предпринимателем признается индивидуальный предприниматель, не представивший за налоговый период по истечении одного года после установленного настоящим Кодексом срока представления декларацию:

- по индивидуальному подоходному налогу;

- по налогу на игорный бизнес, по фиксированному налогу, упрощенную декларацию при условии, если за три налоговых периода, последующих за указанным налоговым периодом, такая декларация не представлена;

- упрощенную декларацию при условии, если за два налоговых периода, последующих за указанным налоговым периодом, такая декларация не представлена;

- расчет стоимости патента в течение двух лет с даты окончания срока действия последнего патента.

Таким образом, для исключения из списка бездействующих налогоплательщиков, необходимо исполнить налоговые обязательства по представлению налоговой отчетности.

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