В Карагандинской области ожидается сильный мороз до минус 42 градусов

В Астане прогнозируют понижение температуры до 33-35 градусов мороза.

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 26 декабря, передает Zakon.kz.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 17-22 м/с. В Актюбинской области местами усилится ветер 18 м/с с низовой метелью. В Мангистауской, Кызылординской областях местами ожидается туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской области – на дорогах гололедица. В Туркестанской, Атырауской областях местами ожидается туман, гололед, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Жамбылской области местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской области местами ожидается туман, гололед. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман. Ночью в Алматинской области на севере ожидается очень сильный мороз, в Восточно-Казахстанской, местами в Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ожидается сильный мороз.

В Астане 26 декабря ожидается понижение температуры до 33-35 градусов мороза. 26 декабря в Акмолинской области ожидается 32-37, местами 40 градусов мороза. Вероятность шторма 95-100 %

Ночью 27 декабря в Карагандинской области местами ожидается очень сильный мороз 40-42 градусов. Вероятность шторма 90-95 %

В период 26 - 28 декабря на реке Сырдарья в пределах Кызылординской области в связи с неучтойчивыми ледовыми явлениями возможны образования зажоров, что может привести к стеснению русел рек и подьемам уровней воды, выхода на пойменные участки рек.

Прогноз погоды в Алматы: днем -4°, частично облачно.

Прогноз погоды в Астане: -24°, ясно.



Прогноз погоды на 26 декабря.

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