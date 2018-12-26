Нурмагомедова приняли за боевика и задержали в аэропорту

Чемпион UFC остался недоволен таким приемом.

Чемпион UFC в легком весе российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов подвергся тщательному досмотру в одном из аэропортов Москвы, пишет Vesti.kz.

Как сообщает телегам-канал "Плохой лейтенант", ссылаясь на одного из сотрудников ФСБ, сотрудники пограничной службы задержали в одном из московских аэропортов двух граждан РФ, выходцев из Дагестана, намеревавшихся вылететь в Турцию. Их заподозрили в причастности к террористической организации "Исламское государство". Одним из задержанных оказался Нурмагомедов.

Отмечается, что пограничники не стали обращать внимание на популярность бойца и допросили его с другом. После тщательного досмотра Нурмагомедова отпустили. Спортсмен остался недоволен таким приемом, обругав правоохранителей.

"Контролеры не стали обращать внимание на известность дагестанца, и поступили в соответствии с инструкцией. Прибывшие для фильтрации (подробного опроса) опера сфотографировались с возмущенным Нурмагомедовым и посодействовали скорейшему прохождению пограничного контроля. Он сфотографировался с Мишей и еще с одним парнем, остальных на*** послал и улетел...", - говорится в сообщении.

Свой последний бой Нурмагомедов провел 6 октября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В главном бою турнира россиянин задушил ирландца Конора МакГрегора в четвертом раунде, заставив того сдаться, и тем самым защитил титул.

После боя Нурмагомедов перепрыгнул через ограждение октагона и напал на спарринг-партнера МакГрегора, что спровоцировало драку между командами спортсменов. В результате инцидента россиянин покинул октагон без пояса, а выплату гонорара в размере двух миллионов долларов "заморозили". В настоящее время оба бойца ожидают решения от Атлетической комиссии штата Невада (NSAC). Следующее заседание состоится в январе.

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