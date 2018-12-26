В Актобе пройдет благотворительный бал в поддержку людей с ограниченными возможностями

Свое участие уже подтвердили около 200 государственных служащих, предпринимателей, представителей общественных объединений и фондов, уделяющих особое внимание сфере меценатства.

В Актюбинской области руководители государственных органов отказались от проведения новогодних корпоративов. Вместо этого в Актобе будет организован первый зимний благотворительный бал. Все собранные средства будут переданы 20 людям с ограниченными возможностями, в том числе детям, сообщает Zakon.kz.

Свое участие уже подтвердили около 200 государственных служащих, предпринимателей, представителей общественных объединений и фондов, уделяющих особое внимание сфере меценатства.

Благотворительный взнос за посещение бала составит 10 тысяч тенге, то есть только на входных билетах организаторам удастся собрать более 2 миллионов тенге для помощи нуждающимся. Помимо этого, на благотворительность будут переданы все деньги, вырученные на специально организованном аукционе.

Кроме того, на мероприятии будут подведены итоги развития благотворительности в регионе за 2018 год. Лучших меценатов области наградят за особое внимание к благотворительной деятельности, весомый вклад в решение социально-важных вопросов и неравнодушное отношение к острым проблемам актюбинцев.

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