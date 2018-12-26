Доходы населения увеличились на 10%

На конец III квартала денежные доходы населения составили 160,4 тыс. тенге.

Доходы населения увеличились по итогам III квартала на 10% за год и превысили 160 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на finprom.kz.



Разница доходов населения с максимальным (Алматы) и минимальным (Туркестанская область) показателем — 2,3 раза.

На конец III квартала денежные доходы населения составили 160,4 тыс. тг, наблюдается увеличение на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее (146,2 тыс. тг). Это наибольший рост доходов за последние пять лет.

За анализируемый период инфляция составляла 6%, следовательно, покупательская способность доходов населения увеличилась. В среднем за последние пять лет доходы увеличиваются на 8% год-к-году

На конец III квартала больше всего доходов получают жители Алматы: в среднем 226 тыс. тг, прирост составил 5,5% год-к-году, при этом за анализируемый период потребительские расходы увеличились на 6,1%. В тройку регионов с самыми высокими доходами также вошли Астана и Мангистауская область — 217,7 тыс. и 193,5 тыс. тг соответственно.

Набольший рост доходов населения наблюдается в Мангистауской области: на 15,2%, с 168 тыс. до 193,5 тыс. тг. Суммы доходов жителей Атырауской и Кызылординской области увеличились на 14,4% и 14,3% соответственно.

Наименьшая сумма доходов населения приходится на густонаселённые регионы: Туркестанскую (100,4 тыс. тг), Жамбылскую (114,4 тыс. тг) и Кызылординскую (125,9 тыс. тг) области.

Основным источником дохода населения на конец III квартала традиционно является доход от трудовой деятельности (118,7 тыс. тг, или 74% от общей суммы дохода), увеличившийся на 7,2% год-к-году. В анализируемом периоде среднемесячная заработная плата населения за год выросла на 9,3%.

Пенсии за год увеличились на 23% и составили 30,2 тыс. тг.

С 1 января 2019 года средний размер пенсии с учётом базовой пенсии вырастет на 5728 тенге, до 87,2 тыс. тг.* Согласно Стратегии развития Республики Казахстан до 2050 года, на социальное обеспечение и помощь в 2019 году запланировано 3 трлн тенге, с ростом в текущем году на 359,3 млрд тенге, или 13,8%. В 2019 году минимальный размер пенсии составит 27,7 тыс. тг, а средний размер базовой пенсии планируется на уровне 36,1 тыс. тг.

Поступления от материальной помощи родственников, знакомых, а также алименты составили 4,5 тыс. тг, наблюдается незначительное снижение — на 0,5%. Доля доходов от пособий, стипендий, АСП и жилищной помощи — 3,1% (5 тыс. тг) от общей суммы доходов.

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