Филиал Роскосмоса заключил контракт на третий коммерческий запуск ракеты "Союз"

Компания пока не предлагает для коммерческих пусков носитель легкого класса "Союз-2.1в".

Российская компания "Главкосмос пусковые услуги" (дочерняя структура Роскосмоса, оператор коммерческих пусков ракет "Союз-2.1а") заключила контракт на третий коммерческий пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а", сообщает ТАСС.

"Мы подписали контракт на третий запуск. Других подробностей пока озвучить не могу. Информацию обнародуем в начале следующего года", - сказал директор компании по продажам Евгений Солодовников.

Он также добавил, что компания пока не предлагает для коммерческих пусков носитель легкого класса "Союз-2.1в". "Союз-2.1в" - двухступенчатая ракета-носитель легкого класса, предназначенная для выведения аппаратов на круговые орбиты высотой до 1,5 тыс. км и солнечно-синхронные орбиты высотой до 850 км.

"Ракета используется в настоящее время военным ведомством. Мы ее на рынке в настоящее время не предлагаем", - сказал Солодовников.

Носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" потерпел аварию 11 октября вскоре после старта с космодрома Байконур. Комиссия пришла к выводу, что авария произошла в результате удара одного из боковых блоков первой ступени во вторую ступень носителя на этапе их разделения. У блока не сработала система увода в сторону от ракеты из-за согнутого во время сборки на Байконуре соответствующего датчика. На борту "Союза МС-10", направлявшегося к МКС, находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Экипаж не пострадал, поскольку штатно сработала система аварийного спасения "Союза". Это первое за 35 лет чрезвычайное происшествие при запуске отечественного пилотируемого корабля.

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