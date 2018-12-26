Эстафета добра: как астанчане помогают друг другу в морозы

26 и 27 декабря 2018 года температура воздуха в Астане опустится ниже минус 30 градусов.

В тридцатиградусный мороз жители Астаны согреваются хорошими делами, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Прошлая зима в Астане запомнилась не только экстремальными холодами, но и мощной кампанией взаимовыручки. К хорошему привыкаешь быстро: грянули новые морозы, и вот, чтобы меньше мерзнуть и веселей зимовать, астанчане снова начинают помогать друг другу: водители бесплатно подвозят незнакомых людей, предприниматели пускают погреться в свои заведения и делятся чаем-кофе, волонтеры спасают животных и птиц.

В популярной группе в социальной сети Facebook "Астана, хочу похвалить/пожаловаться" астанчанин Нурбек Есетов рассказал историю о встрече с "необычным полицейским" по имени Айдос.

"Сегодняшний утренний мороз застал мою машину врасплох. Коробка передач упорно не переключалась на высокие передачи и не откликалась на заднюю передачу. Решив доехать до теплого паркинга и там отогреть машину, с включенной аварийкой, я выехал на Республику и свернул на мост на Кабанбай батыра. И тут я обнаружил, что шина переднего колеса "съехала" с диска! Пока я решал масштаб проблемы и пути её устранения, сзади остановилась патрульная машина", - пишет пользователь.

Далее, к удивлению рассказчика, вместо того чтобы "спрашивать документы и проводить свои стандартные процедуры, полицейский без лишних вопросов попросил домкрат, сам же снял колесо, и повез колесо на ближайшую шиномонтажку! После снова сам же закрутил все гайки на колесе! Пожелав счастливого пути, он уехал дальше нести службу".

"Разрыв шаблонов", "необычный полицейский", шутили мои коллеги позже, но я уверен, что среди рядовых полицейских много хороших, отзывчивых ребят, которые доблестно несут свою службу и готовы прийти на помощь", - заключает автор.

Между тем, молодежный ресурсный центр "Астана жастары" объявил о начале акции "Подари тепло ближнему": "Сотрудники и волонтеры молодежного центра проедут по густонаселенному маршруту города с целью раздачи бесплатного горячего чая для людей в местах массового скопления", - сообщает ресурсный центр.

По данным РГП "Казгидромет" 26 и 27 декабря 2018 года температура воздуха опустится ниже минус 30 градусов, что создает опасность обморожения, именно это и послужило причиной проведения акции.

Пока люди помогают друг другу, активисты природоохранных движений призывают не забывать о животных и птицах.

Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия (АСБК) с 1 декабря по 15 марта проводит кампанию "Зерна тепла" и призывает всех принимать участие в зимней подкормке птиц. мастерить кормушки, вовремя наполнять их кормом, а также подписываться на группу "Зерна тепла" в Facebook и Вконтакте и делиться своим опытом в соцсетях.

Напомним, ранее официальный сайт акимата Астаны сообщал о проекте "Твори добро" в школе-лицее № 79: ученики начальных классов с помощью родителей мастерят скворечники, кормушки для птиц и домики для кошек.

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