В Атырауской области глава крестьянского хозяйства присвоил три млн тенге

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

В Атырауской области нечистый на руку глава крестьянского хозяйства присвоил больше трех млн тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу УПРиК СЭР ДГД по области.

Гражданин "Р" будучи главой крестьянского хозяйства "А" зарегистрированного в Махамбетском районе Атырауской области воспользовался своим служебным положением, из корыстных побуждений, обратился с обращением в представительство АО "Казагромаркетинг", что крестьянское хозяйство "А" за счет собственных средств на невыполненную работу по обводнению хозяйства (раскопка колодца),путем предоставления ложных сведений присвоил в крупном размере государственные средства в сумме 3 199 400 тенге.

По данному факту Службой экономических расследований Департамента государственных доходов по Атырауской возбуждено уголовное дело по ст.190 ч.3 п.1 УК РК "Мошенничество".

Приговором Махамбетского районного суда 3 октября 2018 года гражданин "Р" признан виновным в совершении преступления предусмотренного п.1 ч.3 ст.190 Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначен в виде ограничения свободы сроком на три года без конфискации имущества.

С учетом вышеизложенного, если у Вас имеется информация о фактах уголовных правонарушений в сфере экономических преступлений, просим сообщить в Службу экономических расследований Департамента государственных доходов по Атырауской области по телефону: 8 (7122) 35-42-10, 31-60-59.

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