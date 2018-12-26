Курс доллара немного подрос на торгах
Средневзвешенный курс доллара США составил 371,83 тенге.
Фото : life.ru26 декабря 2018, 11:30
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 371,83 тенге за доллар (+0,75 тенге), объем торгов – 29,2 млн долларов (-62 550 тыс. USD).
Средневзвешенный курс рубля России составил 5,4210 тенге за рубль, объем торгов – 15 млн рублей.
В обменниках курс доллара - 371,5-372,7, евро - 424-426 тенге, рос.рубля - 5,43-5,49 тенге.
В торгах приняли участие 18 банков.
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