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Курс доллара немного подрос на торгах

Средневзвешенный курс доллара США составил 371,83 тенге.

Фото : life.ru26 декабря 2018, 11:30

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 371,83 тенге за доллар (+0,75 тенге), объем торгов – 29,2 млн долларов (-62 550 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,4210 тенге за рубль, объем торгов – 15 млн рублей.

В обменниках курс доллара - 371,5-372,7, евро - 424-426 тенге, рос.рубля - 5,43-5,49 тенге.

В торгах приняли участие 18 банков.


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