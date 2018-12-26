Убийство 18-летней девушки в Костанае: уголовное дело передано в суд

Ранее за халатное отношение к работе были осуждены двое полицейских.

В в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области поступило уголовное дело об убийстве 18-летней Дарьи Махартовой, передает Zakon.kz.

25 декабря 2018 года в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области поступило уголовное дело в отношении Р. Ажанова, преданного суду по уголовным статьям: "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Изнасилование", "Насильственные действия сексуального характера", "Убийство".

Ранее за убийство девушки осудили двух экс-полицейских отделения патрульной полиции ОВД Костанайского района Алмата Ермаканова и Руслана Рыжеволова на 1,5 года за халатность. При назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства - признание вины, наличие малолетних детей.

18-летняя Дарья Махартова 20 июля вечером вышла на пробежку и с тех пор не выходила на связь. К поиску были подключены волонтеры Костаная. Чуть позже 18-летнюю жительницу Затобольска нашли мертвой в лесопосадках близ Костаная.

Полицейскими было начато досудебное расследование по статье "Убийство". Полиция распространила фоторобот подозреваемого. Также стало известно о том, что не отреагировавших должным образом на вызов в день смерти 18-летней Дарьи Махартовой двух полицейских Костаная арестовали. По подозрению в убийстве Дарьи задержан 26-летний мужчина.

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