"Астана Опера" поздравляет с Новым годом

Вечер пройдет под руководством главного дирижера театра.

Праздничный вечер "Астана Опера" поздравляет" пройдет на сцене Большого зала 29, 30 и 31 декабря. Ведущие солисты, симфонический оркестр и хор "Астана Опера" выступят под руководством главного дирижера театра, заслуженного деятеля Казахстана Алана Бурибаева, передает Zakon.kz.

Известный дирижер лауреат Государственной премии РК Алан Бурибаев регулярно выступает в новогодних программах в разных странах мира. В этом году маэстро с большой радостью будет отмечать светлый семейный праздник на родине. ​Имея опыт проведения новогодних концертов на мировых площадках, маэстро с энтузиазмом взялся за реализацию масштабных творческих планов в Астане.

- В канун Нового года каждый с волнением в сердце ожидает чуда, волшебства. Мое горячее желание – подарить людям праздник, веселье, хорошее настроение. Мы хотим сделать что-то особенное, необычное, чего слушатели еще не видели на сцене нашего театра в полной мере. В этом году основной темой концерта станет жанр оперетты. Прозвучат произведения И. Штрауса, относящиеся к золотому веку оперетты, а также сочинения двух других великих мастеров – Ф. Легара и И. Кальмана, творивших во времена Серебряного века оперетты. По традиции под Новый год эту великолепную музыку исполняют многие знаменитые европейские коллективы. Думаю, что на этом концерте публика откроет для себя наших солистов с другой, неожиданной стороны в необычном для них жанре. В эти дни артисты оркестра, хора, солисты, все мы будем поздравлять жителей и гостей столицы, - отметил именитый маэстро Алан Бурибаев.

Свое искусство представят слушателям ведущие солисты "Астана Опера", звезды оперной сцены – заслуженная артистка Казахстана Жаннат Бактай, заслуженные деятели Казахстана Дина Хамзина, Жупар Габдуллина, Айгуль Ниязова, Сундет Байгожин (лауреат Государственной премии РК), Медет Чотабаев, Талгат Мусабаев, Жанат Шыбыкбаев, Жан Тапин, народный артист Армении Барсег Туманян, заслуженная артистка Башкортостана Альфия Каримова, лауреат международных конкурсов Талгат Галеев и т.д. В концерте также примут участие яркие солисты театра – заслуженный деятель Казахстана Бибигуль Жанузак, лауреаты международных конкурсов Айзада Капонова, Беимбет Танарыков, Евгений Чайников, Салтанат Муратбекова, Галина Чеплакова, Мадина Исламова, Елена Ганжа, Малика Минизини, Назым Сагинтай, Рамзат Балакишиев, Шынгыс Расылхан, талантливые молодые вокалисты, лауреаты международных конкурсов Ержан Саипов, Александр Красиков, Ерулан Камел, Руслан Совет, Магжан Аманжолов и др.

​Увлекательная программа включает арии и дуэты из оперных шедевров – "Айсұлу" С. Мухамеджанова, "Волшебная флейта" В.А. Моцарта, "Севильский цирюльник" Дж. Россини, "Кармен" Ж. Бизе, из мюзиклов "Вестсайдская история" Л. Бернстайна, "Моя прекрасная леди" Ф. Лоу, сцены из знаменитых оперетт – "Летучая мышь" И. Штрауса, "Веселая вдова", "Джудитта", "Страна улыбок" Ф. Легара, "Королева чардаша" И. Кальмана и т.д. Прозвучат "Казахский вальс" Л. Хамиди, "Ақ сиса" Жаяу Мусы Байжанулы, "Тарантелла" Дж. Россини, "Весенние голоса", "Вальс о весне" А. зацепина, неаполитанские песни "Вернись в Сорренто" Э. де Куртиса, "О Sole Mio" Э. ди Капуа, "Влюблённый солдат" Э. Каннио, попурри из джазовых произведений и др.

Начало в 17:00.

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