В Сирию за сутки вернулись 2000 беженцев

Всего с 18 июля 2018 года с территорий иностранных государств вернулись 76 тысяч 948 человек.

Две тысячи сирийцев вернулись на родину за прошедшие сутки, следует из данных информационного бюллетеня Центра приема, распределения и размещения беженцев, передает РИА Новости.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 2000 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 1134 человек (женщин – 340, детей – 579), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 866 человек (женщин – 260, детей – 442)", - говорится в сообщении.

Всего с 18 июля 2018 года с территорий иностранных государств вернулись 76 тысяч 948 человек.

По данным центра, за прошедшие сутки в Восточную Гуту (провинция Дамаск) также вернулись 36 человек, через пункт пропуска "Сальхиях" к местам постоянного проживания в провинциях Дейр-эз-Зор и Дамаск вернулись 171 человек.

Кроме того, по данным центра, инженерные подразделения САР продолжают разминирование местности. За сутки в населенных пунктах Шаукатлия, Эль-Османия, Уфания, Трунжа, Рафид, Ксейба (провинция Эль-Кунейтра), Айн-Зат, Телль-Биса (провинция Хомс), Эз-Зелаф (провинция Дамаск) разминировано 10,6 гектара территории. Обнаружены и уничтожены 38 взрывоопасных предметов, в том числе два самодельных взрывных устройства.

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