Минздрав России планирует запретить продажу табака после 2050 года

Министерство надеется, что после 2050 года продажи сигарет в России прекратятся вообще.

Основной целью концепции является постепенное снижение табакокурения к 2050 году, а затем возможный поэтапный вывод табачной продукции из оборота. Такое предложение содержится в новой концепции Минздрава против табакокурения до 2030 года. У РБК есть копия документа, представитель Минздрава подтвердил его подлинность.

В 2016 году треть россиян курили — 30,9% — или более 40 млн человек, указывает Минздрав (более поздних данных нет). К 2040–2050 году людей с этой привычкой останется только 5%, рассчитывает министерство. Именно это и позволит впоследствии совсем вывести табачную продукцию с рынка.

Краткосрочная цель Минздрава (до 2025 года) — снизить количество курящего населения на 5 процентных пунктов, до 25%, согласно концепции.

Это не первая попытка Минздрава разработать концепцию по сокращению потребления табака. Ранее министерство составило концепцию с 2017 по 2022 годы. Она содержала множество жестких требований: запретить продажу табачной продукции гражданам, родившимся после 2015 года; запретить курение в коммунальных квартирах, у входов в торговые центры, на остановках общественного транспорта, подземных и наземных пешеходных переходах, личном транспорте, если в нем находятся дети. Также в концепции предлагалось ввести удлиненный рабочий день для курящих работников, а табачные компании обложить экологическим налогом.

Этот вариант концепции раскритиковали несколько министерств и в итоге она не была принята, рассказывали два высокопоставленных чиновника.

По мнению Минздрава, сейчас табачные компании приносят бюджету меньше, чем могли бы сохранить в нем потенциально здоровые люди. Например, государству не придется тратиться на выявление и лечение заболеваний, вызванных потреблением табака, социальные выплаты по болезням и из-за потери кормильца. Также без сигарет у граждан бы выросла трудоспособность и продолжительность здоровой жизни, сократилось бы время болезней. Таким образом, упущенная выгода в производстве в ВВП — около 2%, подсчитали аналитики ведомства.

Еще одна мера, предложенная Минздравом, — "предотвратить распространение новых форм и видов табачных изделий, в том числе которые потребляются путем нагревания табака". Сейчас на российском рынке есть два таких продукта: это IQOS, который производит Philip Morris Int., и glo производителя British American Tobacco.

Еще одна важная мера Минздрава, которая предлагалась в каждой версии концепции, — это увеличение адвалорной и специфической ставки акциза до среднего уровня среди стран Евросоюза. Также Минздрав предлагает ввести определенные требования к цвету и размеру сигаретной пачки.

Государству также необходимо ввести меры, предотвращающие продажу нелегальных табачных изделий, отмечает Минздрав. Сейчас доля такой продукции на рынке достигла небывалых размеров: согласно данным аналитического агентства Nielsen, она выросла с 4,5% в 2017 году до 8,4% по итогам третьего квартала 2018 года.

В Минфине в ответ на запрос РБК сообщили, что пока не получали концепцию Минздрава. РБК направил запросы в табачные компании Philip Morris Int., British American Tobacoo, Japan Tobacco International, Imperial Tobacco.

За последние четыре года нелегальный рынок вырос в семь раз, из-за чего государство только в 2018 году недополучит около 50 млрд руб. акцизных платежей, рассказывал ранее вице-президент "JTI Россия" по корпоративным отношениям и коммуникациям Сергей Головко.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!